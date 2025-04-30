Bitlis'te öğrenciler, 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi

BİTLİS'te 800 öğrenci, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın (22) hayatını beyaz perdeye taşıyan ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ filmini izledi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2027'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ filmi, öğrencilerin yoğun katılımıyla izlendi. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince ‘Beraber İzleyelim Projesi’ hazırlandı. Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel Konferans Salonu'nda film etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 16 okuldan katılan 800 öğrenci, polis memurları ile birlikte ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ filmini seyretti.

Emniyet Müdürlüğünden 4 gün sürecek etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “‘Beraber İzleyelim' isimli proje kapsamında Müdürlüğümüz Şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel Konferans Salonunda Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatının anlatıldığı ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmini 800 öğrencimizle beraber izledik. Bilinçli gençlerimizle aydınlık bir geleceğe el ele yürüyoruz." denildi.