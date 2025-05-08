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        'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali' yarın başlıyor

        BİTLİS'te bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali' yarın başlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:11
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        'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali' yarın başlıyor
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        BİTLİS'te bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ‘Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali’ yarın başlıyor. Kısa film, uzun metraj, belgesel ve Bitlis'in tanıtımı ile ilgili kategorilerin yer aldığı festival için dünyanın çeşitli yerlerinden bin 700 başvuru yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı Bitlis'te ‘Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali’ düzenleniyor. Yarın başlayacak olan ve 11 Mayıs’a kadar sürecek olan festivale dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık bin 700 film için başvuru yapıldı. Yapılan elemeler sonrasında ise 26 film finale kaldı. Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi ve çeşitli kuruluşlar tarafından desteklenen ‘Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali’nin kentin tanıtımına büyük katkı sunacağı belirtildi.

        Sinema dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı festivalin de BETAV Bal Tesisi’nin ziyareti ile başlayacak. Tuğba Özay’ın sunuculuğunu yapacağı festivalin açılışı ise saat 18.00’da Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Saat 23.00’e kadar sürecek programda söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri yer alacak. Bitlis’te 3 gün sürecek etkinliklerde Dr. Ender Saraç, Bitlis balı ve şifalı bitkiler konusunda söyleşi düzenleyecek. Programın son gününde de festivale katılan sanatçılar, yönetmenler ve yazarlar Bitlis’in tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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