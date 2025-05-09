Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin açılışı bu akşam

BİTLİS'te bu yıl ilk kez düzenlenen 'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali' için gelen ünlü oyuncular, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Festivalin açılışı bu akşam saat 18.00'de Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı kentte 'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali' bugün başladı. 11 Mayıs’a kadar sürecek olan festivale, dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 1700 film için başvuru yapıldı. Elemeler sonrasında 26 film finale kaldı. Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi ve çeşitli kuruluşlar tarafından desteklenen Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin kentin tanıtımına büyük katkı sunacağı belirtilirken, festival için kente gelen oyuncular tarihi ve turistik mekanları gezdi. Festival için kente gelen oyuncu Selahattin Dağdöğen, ilk defa Bitlis'e geldiğini, buradaki köprünün Mostar Köprüsü'ne benzediğini ve değerli Selçuklu eserlerinin arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.