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        Bitlis'te asırlık çeltik geleneği sürüyor

        BİTLİS'in Çeltikli köyünde köylüler, asırlık çeltik geleneğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:05
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        Bitlis'te asırlık çeltik geleneği sürüyor
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        BİTLİS’in Çeltikli köyünde köylüler, asırlık çeltik geleneğini sürdürüyor. Dededen ve babadan kalma yöntemle çamurdan teraslama yapan köylüler, imece usulü ile oluşturdukları tarlalarında pirinç yetiştiriyor.

        Merkeze bağlı Çeltikli köyünde bahar aylarının gelmesiyle birlikte tarlalarını çeltik ekmek için hazırlayan köylüler, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla ekime başladı. İklimi ve verimli toprakları sayesinde çeltik üretimi için elverişli bir yapıya sahip olan Çeltikli köyünde çiftçiler, asırlık yöntemleri yaşatmaya devam ediyor. Teknolojinin kullanılmadığı tarlalarda imece usulü çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. Mayıs ayı başlarında başlanan ekim işlemleri ay sonuna kadar devam ederken, pirincin hasadı ise eylül ayında yapılıyor. Ekimini yaptıkları çeltiğin doğal ve sağlıklı olduğunu belirten köylüler, yetiştirilen ve bölgede pazarlanan pirincin en büyük özelliğinin ise diyabet hastalarının bile tüketebileceği türde olduğunu söyledi.

        Yıllardır köylülerin hep birlikte imece usulü ile çeltik ekimi ve hasadı yaptıklarını söyleyen Faysal Kın, “Dededen, babadan kalma bu iş 300-400 yıldır yapılıyor. Mayıs ayının başlarında başlıyoruz ekime haziran ayına kadar. Eylül ayında mahsulü toplamak için yine köylülerle beraber birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Hasadını yaptığımız pirinci hem kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz hem de satışını yapıyoruz. Bizim sabit müşterilerimiz var. Hasat ettiğimiz pirinci eskiden değirmende öğütürdük. Ama şu anda fabrikaya götürüyoruz. Geçen yıl 100 liradan satışa sunduk. Ama bu sene ne kadar olur tam bir fiyat belirlemedik" dedi.

        ‘DEDELERİMİZDEN KALAN TOHUMLAR’

        Köylülerle birlikte pirinç ekimi yapan Cüneyt Tacer ise çalışmalara sabah 05.00 gibi başladıklarını söyledi. Bu işi severek yaptıklarını belirten Tacer, “Bu tohuma ekstra bir tohum eklemedik. Dedelerimizden kalan tohumlardır. Aynı tohumu sürdürüp, yeşertmekteyiz. Bizim en önemli noktamız birlik ve beraberliktir. İnsan çokluğu bizim vazgeçilmezimizdir. Yani ne kadar çok insan o kadar çok hızlı ve kolay ekim sağlanmaktadır" diye konuştu.

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