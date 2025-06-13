Öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını 'Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara astı

BİTLİS’te 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, ‘Sıfır Atık Projesi’nden ilham alarak atık malzemelerden kuş yuvaları yaptı. Öğrencilerin yaptığı 30 kuş yuvası, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın katılımıyla 'Mevlana Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne katkı sunmak amacıyla harekete geçen 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, topladıkları plastik atıkları değerlendirip kuşlar için yuvalar tasarladı. Hem çevre bilinci hem de hayvan sevgisi aşılanan projede öğrenciler, yaptıkları kuş yuvalarını okullarında boyayıp ardından Mevlana Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara astı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, etkinlikte öğrencilerin yanında olup, projeyi takdirle karşıladığını belirterek, "8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi’ kapsamında çok güzel bir çalışma yapmışlar. Geri dönüşüm malzemelerinden birbirinden kıymetli ve güzel kuş yuvaları yapmışlar. Bu konuda hem gençlerimize, hem de bu desteği öğrencilere veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını da getireceğiz. 'Sıfır Atık Projesi’ne destek verenlere biz de aynı desteği vereceğiz" diye konuştu.

EKİP ÇALIŞMASI

Projeye öncülük eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Muhammed Özdoğan ise "Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı çevresine duyarlı, değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmeyi istiyor. Öğrencilerimiz de aynı zamanda Sıfır Atık Projesi kapsamında etrafındaki plastik atıklardan kuşlar için yuvalar hazırlamaya başladılar. Öğrencilerimiz kuş yuvaları tasarlayarak hem ekip çalışmasını, hem çevreye duyarlı olmayı, hem sorumluluk sahibi olmayı, hem de merhametli olmayı öğrenmiş oldular" dedi.

30 YUVA

Okulun 8’inci sınıf öğrencisi Kevser Koçyiğit ise "Babamla haberleri izlerken Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık Projesi'ni gördüm. Ben de ‘proje hakkında ne yapabiliriz’ diye düşündüm. Sabah arkadaşlarımla paylaştım. Onlar da sıcak baktı. Din Kültürü dersinde insanlara merhamet, hayvanlara merhamet konusunu işliyorduk. Aklımıza kuş evleri yapmak geldi. Böylece kuşlar için yuva yapma fikri doğdu. Sıfır atık projelerinde, plastik atıklardan, 1 hafta içinde de 30 kuş evi yaptık. Onları da Bitlis Belediye Başkanımız ile birlikte Millet Bahçesi'ne astık. İnşallah Emine Erdoğan, bu projemizi görür, onunla yüz yüze konuşuruz" dedi.