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        Nemrut, turizmcilerin gözde mekanı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesi sınırlarında 2 bin 250 rakımda yer alan Nemrut Krater Gölü, yaz aylarıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:28
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        Nemrut, turizmcilerin gözde mekanı
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        BİTLİS’in Tatvan ilçesi sınırlarında 2 bin 250 rakımda yer alan Nemrut Krater Gölü, yaz aylarıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Turizmcilerin gözde mekanlarından olan ve yüzlerce ziyaretçinin geldiği Nemrut, endemik bitki türleri, vahşi yaşamı ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

        Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü, bölgedeki ayılar ve zengin flora çeşitliliğiyle ekosistem açısından da dikkat çekiyor. Yeşille mavinin kucaklaştığı göl çevresi, hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi haline gelirken, fotoğraf tutkunları için de doğal bir açık hava stüdyosuna dönüşmüş durumda. Avrupa Birliği destekli Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında ‘Mükemmeliyet’ ödülüne layık görülen Nemrut, tur rehberlerinin ise uğrak noktası haline geldi.

        ‘DOĞASIYLA MÜTHİŞ BİR YER’

        Türkiye turuna çıkan Ecem Ekin, Nemrut Krater Gölü’nden etkilendiğini söyleyerek, "Eşim ve 3 çocuğumla birlikte İzmir’den yola çıktık. 15’ten fazla ili geçerek son durağımız olan Nemrut’a gedik. Bitlis il sınırlarına girdiğimiz gibi kendimizi burada bulduk. Doğasıyla müthiş bir yer. Burada vakit geçirmek ya da çocuklarınızla kamp deneyimi yaşamak isterseniz, ilk durağınız burası olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesi buraya bu güzel doğaya gelmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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