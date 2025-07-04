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        Nemrut'ta ayı ve 2 yavrusu, belgesel ekibinin kurduğu sofrayı dağıttı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarına belgesel çekimi yapan ekip, bozayı ve 2 yavrusunun üzerlerine gelmesiyle bölgeden uzaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:55
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        Nemrut'ta ayı ve 2 yavrusu, belgesel ekibinin kurduğu sofrayı dağıttı
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarına belgesel çekimi yapan ekip, bozayı ve 2 yavrusunun üzerlerine gelmesiyle bölgeden uzaklaştı. Ekibin yönetmeni Atilla Görür, "Kampımızı kurduk ve burada soframızı kurup bir şeyler yemek istedik. Tam da o sırada ayı saldırısına uğradık. Anne ve 2 yavru ayı bize doğru saldırmaya başladı. Maalesef kampımızı terk etmek zorunda kaldık” dedi. Ekip o anları cep telefonu ile görüntüledi.

        Mavi ve yeşilin tonlarını bünyesinde barındıran, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son zamanlarda bölgede yaşayan ve insanların sık sık elle beslediği bozayılarla gündeme geliyor. Bölgede her geçen gün sayıları artan bozayılar, yiyecek bulabilmek için piknik yapanların çevresine geliyor. Dün de belgesel çekimi için bölgeye giden 4 kişiden oluşan ekip, anne ve ayı 2 yavrusu ile karşılaştı. Bir anda panikleyen ekip, kurdukları piknik sofrasını bırakıp, bölgeden uzaklaştı.

        Ekibin yönetmeni Atilla Görür, "Nemrut'a belgesel çekimleri için geldik. Kampımızı kurduk ve burada soframızı kurup bir şeyler yemek istedik. Tam da o sırada ayı saldırısına uğradık. Anne ve 2 yavru ayı bize doğru saldırmaya başladı. Maalesef kampımızı terk etmek zorunda kaldık. Bütün malzemelerimizi dağıttılar, bizi yanaştırmadılar. Ama çok şükür bizlere zarar vermediler. Bizler kaçınca bizden vazgeçtiler" dedi.

        Olay sonrası bölgeden ayrılan belgesel ekibi, o anları da cep telefon kamerasına çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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