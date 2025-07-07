Şehit sözleşmeli erin ailesine acı haber verildi

PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın (24) memleketi Bitlis'in Mutki ilçesindeki babaevine ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık da şehit oldu. 4 yıldır görev yapan Şehit Uyanık’ın acı haberi memleketi Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde yaşayan ailesine Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve askeri yetkililer tarafından verildi. Yetkililer, baba Cafer Uyanık ve anne Gevi Uyanık’a başsağlığı dileklerinde bulunurken, şehidin evine ise Türk bayrakları asıldı. Acı haberle yıkılan aileyi komutanlar teselli etti. Şehit Uyanık’ın 9 kardeşten en küçüğü olduğu belirtilirken, yakınları evin önünde yas tuttu.