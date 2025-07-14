Bitlis merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu; 4 tutuklama

BİTLİS merkezli 6 ilde polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçlarını işlediği belirlenen 23 şüpheliye yönelik Bitlis merkezli, Muş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 1 para sayma makinesi, 1 dedektör, 2 hilti, çok sayıda fişek, kazma, kürek, balyoz, el tipi makara vinç, çok sayıda harita ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 12’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 1 kişinin ise yakalanması için çalışma yürütülüyor.