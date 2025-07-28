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        Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak cep telefonu kamerasında

        BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:34 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:34
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        Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak cep telefonu kamerasında
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        BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü Sahili'nden aracıyla dönen Tayfur Orhan (40), yolda nesli tükenme tehlikesinde ve koruma altında olan bir vaşak ile karşılaştı. Orhan, cep telefonu ile Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görüntüledi. Daha sonra vaşak gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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