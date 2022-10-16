Bitlis'te eğitimlerini tamamlayan 17 hafız icazet aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te eğitimlerini tamamlayan 17 hafız icazet aldı

AA

Bitlis'te eğitimlerini tamamlayan 17 hafız icazet aldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde hafızlık eğitimi alan 17'si hafız 123 talebe için tören düzenlendi.

Koyunlu köyündeki Alaiyye Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen törende, hafızlık sınavlarında başarı gösteren 17 öğrenciye icazet, 106 öğrenciye ise yeterlilik belgesi verildi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programa katılan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, hafızlık kültürünün kentte yaşatıldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in en büyük muhafızlarının hafızlar olduğuna belirten Kiler, "Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bu hizmetler ebedi olarak devam edecek inşallah. Öğrencilerimiz ilimlerini başkalarına aktaracak. Allah yardımcınız olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani ise Bitlis'te çok anlamlı bir günün yaşandığını ifade etti.

Kentte 18 medresenin bulunduğunu anımsatan Geylani, "Medresesiz okul, okulsuz medrese olmaz. Yaz tatilinde imam hatip lisesi 11 ve 12. sınıf öğrencileri medreselere kayıtlarını yapıyor. Öğrencilerimiz burada eğitim alıyor." dedi.

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, "İlmin amele dönüşmesi, amelin ahlaka dönüşmesi kadar ilimin elde edilmesi de önemlidir. İslam tarihinde medreselerde de bu şekilde olmuştu. Dünyamız çok hızlı değişiyor. Bizler kadim geleneğimizi öğrendiğimiz gibi pozitif ilimlere de mutlaka hakim olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Talebelere belgelerin verildiği programa, Mutki Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve din görevlileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Bitlis-Diyarbakır yolu 900 metrelik viyadükle daha güvenli hale geliyor
YEREL HABERLER Bitlis-Diyarbakır yolu 900 metrelik viyadükle daha ...
MHP heyeti Bitlis'te köyleri ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP heyeti Bitlis'te köyleri ziyaret etti
Ahlat'ta fasulye hasadına başlandı
YEREL HABERLER Ahlat'ta fasulye hasadına başlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.