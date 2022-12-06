Bitlis Valisi Çağatay, Ahlatlı şehidin vasiyeti üzerine yaptırılan cami ve külliyeyi inceledi

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine yaptırılan cami ve külliyede incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay ve beraberindeki heyet, 17 Ekim 2019'da Van'ın Çaldıran-İran sınırında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyetiyle yaptırılan cami ve külliyeyi gezdi.

Ziyaretinde şehidin babası Kerem Öztürk ile görüşen Çağatay, cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami, Minare ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çağatay'a Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban eşlik etti.





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