Tatvan'da akaryakıt istasyonu açıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akaryakıt istasyonu hizmete açıldı.

Aydınlar Mahallesi'ndeki istasyonun açılışına katılan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yeni iş yerinin hayırlı olmasını diledi.

İlçeye önemli yatırımların yapıldığını belirten Taşar, "İlimize yatırımlar yapan tüm iş insanlarına teşekkür ediyorum. Bu güzel akaryakıt istasyonunu ilçemize kuran Orak ailesinin bir cami ve külliye müjdesi de var. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise ilçenin yapılan yatırımlar sayesinde sürekli geliştiğini belirtti.

Açılış törenine, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, ilçedeki esnaf ve vatandaşlar katıldı.





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