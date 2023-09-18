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        BEÜ Rektörü Elmastaş, akademisyenlerle bir araya geldi

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, akademisyenlerle bir araya geldi, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:46
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        BEÜ Rektörü Elmastaş, akademisyenlerle bir araya geldi
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        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, akademisyenlerle bir araya geldi, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elmastaş, yeni akademik yıl dolayısıyla fen edebiyat, mühendislik-mimarlık, sağlık bilimleri ve iktisadi ve idari bilimler ile diğer bölümlerdeki akademisyenlerle görüştü.

        Yeni yılın planlamasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Elmastaş, akademisyenlerle iş birliği içinde çalışarak daha büyük başarılar elde etmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

        Toplantıda, öğrecilerin başarılarının artırılması, araştırma projelerinin teşvik edilmesi, eğitim metotlarının iyileştirilmesi, öğrencilere daha fazla destek sağlanması gibi konular görüşüldü.

        - Elmastaş'tan Belediye Başkanı Gürsoy'a ziyaret

        Rektör Elmastaş, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u ziyaret etti.

        Eğitim, kültürel ve sosyal projelerin geliştirilmesine yönelik konuların görüşüldüğü ziyarette, yöre halkının eğitimine ve kalkınmasına daha fazla destek verilmesiyle ilgili iş birliği konuları ele alındı.

        Elmastaş ve Gürsoy, öğrencilerin barınma ve şehir içi ulaşım imkanları hakkında da istişarede bulundu. ​​​​​​​

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