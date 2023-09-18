Bitlis'teki tekstil fabrikalarında 12 bin kişi istihdam ediliyor Bitlis'te devletin sağladığı desteklerden yararlanılarak kurulan tekstil fabrikalarında 12 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Bitlis'te devletin sağladığı desteklerden yararlanılarak kurulan tekstil fabrikalarında 12 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Bitlis Tekstil Sanayi İşadamları Dernek Başkan Yardımcısı Sabahattin Okay, 2012'de kent merkezinde tekstil fabrikası açarak çalışmaya başladıklarını söyledi.

İl merkezi, Güroymak ve Yolalan ilçelerinde de yeni fabrikaların kurulmasının umut verici olduğunu belirten Okay, "Buranın tekstil kenti olacağına inanmıştık. 2015'den sonra yoğunluk başladı. Organize Sanayi Bölgesi'nin ve yeni tekstil fabrikalarının oluşturulmasıyla ilimiz tekstil kenti oldu. Şu an Bitlis'te 50 firma tekstil ürünleri üretimi yapıyor." dedi.

Kentteki fabrikaların her birinde 200 ile 800 arasında kişiye iş imkanı sağlandığını ifade eden Okay, kent genelinde yaklaşık 12 bin kişinin bu sektörde çalışarak ekonomiye katkı sunduğunu dile getirdi.

Kente ciddi yatırımcıların da gelmeye başladığını vurgulayan Okay, "Çoğu firmalar ihracat yapıyor. Bunun başında İspanya, Almanya, İngiltere ve ABD geliyor. Bu da Bitlis'in tanıtımı açısından çok önemli. Devletimizin bu konuda buraya çok önemli katkıları oldu. Burada ticari imkanlar ve istihdamın artmasıyla bölgemize batıdan göç başladı." dedi.