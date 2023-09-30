Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Kısıklı ve Yumrukaya köyleri kırsalına operasyon düzenlendi.

        Bölgede yapılan aramada, RPG-7 roketatar silahı, 2 anti-tank mühimmatı, 2 anti-personel mühimmatı, 4 roket sevk fişeği, PKM makineli tüfek ve 30 mühimmatı, mavzer tüfek ve 16 mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 30 kalaşnikof mühimmatı, dron, 4 dron dengeleyici aparat, drona monte edilen 5 havan tapası, yarım kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere hazırlanmış 6 uzaktan komutalı anahtar sistemi, ​​​​​​​Glock marka tabancaya ait şarjör, havya, 10 metre lehim teli, 5 şarj kablosu, 3 akü, gıda, mutfak ve yaşam malzemeleri bulundu.

        Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bitlis'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bitlis'te öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
        Bitlis'te öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
        Hizan Kaymakamı Özçelik Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derne...
        Hizan Kaymakamı Özçelik Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derne...
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti
        Bitlis Eren Üniversitesindeki laboratuvarda bal analizi yapılmaya başlandı
        Bitlis Eren Üniversitesindeki laboratuvarda bal analizi yapılmaya başlandı
        Güroymak'ta bal üreticilerine ekipman desteği verildi
        Güroymak'ta bal üreticilerine ekipman desteği verildi