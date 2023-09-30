Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Kısıklı ve Yumrukaya köyleri kırsalına operasyon düzenlendi.

Bölgede yapılan aramada, RPG-7 roketatar silahı, 2 anti-tank mühimmatı, 2 anti-personel mühimmatı, 4 roket sevk fişeği, PKM makineli tüfek ve 30 mühimmatı, mavzer tüfek ve 16 mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 30 kalaşnikof mühimmatı, dron, 4 dron dengeleyici aparat, drona monte edilen 5 havan tapası, yarım kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere hazırlanmış 6 uzaktan komutalı anahtar sistemi, ​​​​​​​Glock marka tabancaya ait şarjör, havya, 10 metre lehim teli, 5 şarj kablosu, 3 akü, gıda, mutfak ve yaşam malzemeleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.