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        Güroymak Kaymakamı Uzun, gençlerle bir araya geldi

        Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, "Gençlik Buluşmaları" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:29
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        Güroymak Kaymakamı Uzun, gençlerle bir araya geldi
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        Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, "Gençlik Buluşmaları" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

        Güroymak Kaymakamlığı Ahmet Mücteba Albayrak Bilgievi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Uzun, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Uzun, Gelecek nesilleri oluşturacak gençlerin, bilinçli, kişilikli, vatansever ve ahlaklı olmaları için yapılan her türlü etkinlikte yer almak ve onlara yön vermenin kurum amirlerinin görevi olduğunu belirtti.

        Daha sonra gençlerle sohbet eden Uzun, kendisine iletilen taleplerin yerine getirileceğini kaydetti.

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