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        VEDAŞ elektrik arızalarını termal kamerayla tespit ediyor

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, termal kameralarla şebekelerde tespit ettikleri arızaların bakım ve onarımlarını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:35
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        VEDAŞ elektrik arızalarını termal kamerayla tespit ediyor
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        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, termal kameralarla şebekelerde tespit ettikleri arızaların bakım ve onarımlarını yapıyor.

        VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kente kesintisiz enerji sağlanması ve alt yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekonomik ömrünü tamamlamış elektrik hatlarını yenileyerek tüketicilerine kesintisiz enerji sağlayan VEDAŞ, mevcut hatların kontrolünü teknolojik aletlerle yapıyor.

        Termal kameralarla yaptıkları incelemeler sonucu arıza potansiyeli olan şebeke unsurlarını tespit eden ekipler, gerçekleştirdikleri bakım ve onarımlarla elektrik şebekelerini güçlendiriyor.

        VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, il merkezi ve kırsalda önleyici bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

        Ekiplerin arıza tespit cihazlarıyla ekonomik ömrünü tamamlamış ve arıza potansiyeli bulunan hatları tespit ederek bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptığını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Termal kamera ile aşırı ısınmaya uğrayan trafo ve hücrelerin kontrollerini önceden sağlayarak gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şebekemizin adeta röntgenini çektiğimiz bu çalışmalarla arıza oluşturma potansiyeli olan unsurlara öncelik vererek bakım ve onarım çalışmalarımızı yapıyoruz. Bölgemizde etkili olan çetin kış şartlarına şebekemizi hazır hale getirmek için planlamamız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bakım, onarım ve yatırım çalışmalarımızla tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini her geçen gün daha da artırıyoruz."

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