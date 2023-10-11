Bitlis'te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Bitlis'in Mutki ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Bitlis'in Mutki ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Mutki'ye bağlı Çatalerik köyünde kayalıklarda 2 keçi mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.
Bölgede çalışma yürüten ekiptekiler, kayalık alana kurdukları iniş hattı sayesinde keçileri kurtararak sahibine teslim etti.