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        Bitlis'te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Bitlis'in Mutki ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 20:00 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:09
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        Bitlis'te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
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        Bitlis'in Mutki ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Mutki'ye bağlı Çatalerik köyünde kayalıklarda 2 keçi mahsur kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

        Bölgede çalışma yürüten ekiptekiler, kayalık alana kurdukları iniş hattı sayesinde keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

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