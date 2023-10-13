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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, basın açıklamaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:02
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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, basın açıklamaları yapıldı.

        Van'daki birçok camide sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Ulu Cami'de cuma namazı sonrası açıklama yapan HÜDA PAR İpekyolu İlçe Başkanı Bedri Bor, Gazze'ye bombaların yağdığını, masum çocukların, kadınların, sivillerin öldüğünü söyledi.

        Yıllardır adım adım işgal edilen Filistin'e sahip çıkılması çağrısına bulunan Bor, şöyle konuştu:

        "Mescid-i Aksa ve onu koruyan Filistin halkı ümmetin namusudur, onurudur ve kırmızı çizgimizdir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da onlara sahip çıkacağız. Ancak bugün her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaçları var. Filistin halkına yapılan zulüm kabul edilemez. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. Canımızla, kanımızla, malımızla mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırıyoruz. Filistin ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her adımı destekliyoruz ve desteklemeyle devam edeceğiz."

        - Bitlis

        Bitlis'te cuma namazı çıkışında Ulu Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya, Gazze'nin tamamen ablukaya alındığını belirtti.

        Herkesi Filistinlilere destek vermeye davet eden Karakaya, şunları kaydetti:

        "Gazze'de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze'de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jeneratörlerin yakıtı bitti. Bugün Gazze'de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor ama İslam alemi ve dünya sessiz, sözde insan hakları savunucuları başını kuma gömmüş durumdadır."

        Açıklamanın ardından din görevlileri, gıyabi cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

        - Muş ve Hakkari

        Muş'ta Hacı Şeref Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılan vatandaşlar, daha sonra tekbirler getirerek Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, "Siyonist rejim tarafından yıllardır adım adım işgal edilen Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen terör şebekesine dünyayı dar eden Filistinli kardeşlerinize sahip çıkın." ifadesini kullandı.

        Açıklamaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Hakkari'de de Ulu Cami'de cuma namazının ardından Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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