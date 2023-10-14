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        Doğu'da 4 ilde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:51
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        Doğu'da 4 ilde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        VAN-Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri yaptı.

        Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, yaptığı konuşmada, zalimlere karşı her zaman alanlarda olacaklarını söyledi.

        Zulme karşı sessiz olanlara seslenen Şık, İsrail'in Gazze'de çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkesi katlettiğini ifade etti.

        Programa, Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin El-Karadaği ve Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca da katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis'te STK üyeleri öncülüğünde Ulu Cami Meydanı'nda "Soykırıma hayır, Filistin'e destek" mitingi düzenlendi.

        Mitingde konuşan Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için alanlarda olduklarını belirtti.

        Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınamayacağını belirten Durak, "Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, direnişi selamlamak için toplandık. İki yüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak ve dünyanın tüm iyi insanlarına 'zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor' uyarısında bulunmak için buradayız. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı kanlı bir organizasyondur. Bu rejime karşı direnen bir avuç Filistinli. Bugün bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan bu insanlar katlediliyor. İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar ölüyor. Gazze'de insanlık ölüyor." dedi.

        - Muş

        Muş'ta STK üyeleri ve vatandaşlar, Belediye Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, yaptığı konuşmada, İsrail'in yıllardır sistematik şekilde mazlum Filistin halkını sürgüne göndermek istediğini vurguladı.

        Barışan, "Ümmet ve ülke olarak hep Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Bin yıl önce de haçlı ordularıyla gelmiştiniz, koltuklar kurmuştunuz ama şunu bilin ki bu ümmetin Ömerleri, Selahattinleri ve Yavuzları bitmez. Ömer, Selahattin ve Yavuz olup geleceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Hakkari

        Hakkari'de de Hak ve Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için Ulu Cami önünde bir araya geldi.

        Platformun dönem sözcüsü Nihat Gür, yaptığı konuşmada, soykırımcı Siyonistlerin Filistin'de katliam yaptığına dikkati çekti.

        İsrail'in mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim olduğunu belirten Gür, şunları kaydetti:

        "Bu zulüm bütün dünyayı saracak. O uçak gemilerinin bölgeye sadece İsrail'e destek için gelmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bütün hesaplar İsrail'in bölgesel planları ve güvenliği için. Güvenlik güçlerimizin Suriye'deki haklı operasyonlarından rahatsız olmaları da bundan. Emperyalistlere güçlü bir sesle altını çizerek ifade etmek isteriz ki daha çok rahatsız olacaksınız.

        Kirli bir propaganda çarkı altında yaşıyoruz. Kitlesel ölümleri gerçekleştirenler suçsuz, kendini savunanlar suçlu. Filistinli kardeşlerimizin, Filistin'in haklı davasının yanındayız. Çünkü biz insanız. İnsanlık, adaleti tutup kaldıracak, zalimden hesap soracak. Onun için zulümden korkmayacağız."

        Gruptakiler, açıklamaların ardından dağıldı.

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