Ahlat'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Ahlat'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Ulu Cami'de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra İHH Ahlat Temsilciliği ve Cihhanüma Derneği öncülüğünde cami önünde toplanan vatandaşlar, tekbir getirdi, slogan attı.

İHH Ahlat Temsilcisi Emrullah Erkan, yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek ve Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için alanlarda olduklarını söyledi.

Erkan, "Bugün tüm Türkiye'de ve şu an da Ahlat'ta cuma namazı çıkışında siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye'den ses veriyoruz." dedi.