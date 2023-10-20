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        Kaymakamı Özçelik, düşerek yaralanan güvenlik korucusu Erçik'i ziyaret etti.

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, görevi sırasında düşerek yaralanan güvenlik korucusu Hayrettin Erçik'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:56
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        Kaymakamı Özçelik, düşerek yaralanan güvenlik korucusu Erçik'i ziyaret etti.
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        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, görevi sırasında düşerek yaralanan güvenlik korucusu Hayrettin Erçik'i ziyaret etti.

        Özçelik, Çökekyazı köyündeki evinde ziyaret ettiği Erçik'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Erçik ve aile bireyleriyle sohbet eden Özçelik, vatanın birliği ve bağımsızlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için canını feda etmekten çekinmeyen şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını belirterek, şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

        Özçelik'e ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Asayiş Komando Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Abdulkerim Aydoğdu ve Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş eşlik etti.

        Özçelik, ardından İçlikaval köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen istinat duvarı çalışmalarını inceleyen Özçelik, ilgililerden bilgi aldı.

        Köy sakinleriyle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinleyen Özçelik, sorunların imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için çalışmaların yürütüleceğini aktardı.

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