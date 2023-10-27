Ahlat'ta patates hasadı başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, patates tarlalarından mahsullerini toplamaya başladı.

Ülkenin önemli patates üretim yerlerinden olan Ahlat'ta, yaklaşık 45 bin dekar alandan bu yıl 200 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor.

Hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Batuhan Bingöl, Cumhuriyetin 100. yılında milli savunma sanayisinde yerlileşmeye çalışılırken, aynı zamanda tohumda ve gübrede de yerlileşme ve millileşme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bingöl, "İlçemiz patates, fasulye, şeker pancarında mümbit topraklara sahip. Dünya genelinde dekar başına 2 ton verim olmasına rağmen ilçemizde patates hasadında dekar başına 6 ton civarında verim elde edilmekte. 45 bin dönüm arazide 200 bin ton patates elde edilmekte. 6 bin dekar arazide ise 30 bin tonluk tohumluk patates üretimi yapılmaktadır. Bu tarlada yerli patates tohumlarının hasadını gerçekleştirmekteyiz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor ve ülke olarak da gururlanmamıza sebebiyet veriyor." diye konuştu.

Çiftçi Mesut Subaşı da "6 bin ton tohumluk patates yetiştiriyor ve Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyoruz. Ahlat'ta çiftçilerimiz satışını da yapıyor. Verim yüksekliği nedeniyle de Ahlat'taki patates tohumları tercih ediliyor. Yemeklik patatesleri iç piyasaya ve kurumsal firmalara veriyoruz." dedi.

Kaymakam Bingöl'e ziyaretinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin eşlik etti.