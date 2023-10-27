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        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi

        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:22 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:22
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        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi
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        Bitlis'te Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde Güroymak İlçe Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor müdürlükleri personeli, Bayraklıtepe'deki ay yıldız görselini yeniledi.

        Tepede çalışma yürüten görevliler, daha sonra Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

        Etkinlikler kapsamında Şehit Mahir Ayabak İlkokulu öğrencileri de "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

        - Ahlat'ta 2023 çam fidanı dikildi

        Etkinlikler kapsamında Ahlat ilçesi Tunus Mahallesi'ndeki Gençlik Kampı'nın bulunduğu alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Ahlat Kaymakam Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve beraberindekiler, öğrencilerle fidan dikti.

        2023 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte Bingöl ve Çoban, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        İlçe merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak konvoy oluşturdu.

        Korna çalarak caddelerde tur atan sürücülere, polis ve jandarma ekipleri de siren çalarak eşlik etti.

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