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        Ahlat'ta "Geçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı" sergisi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle "Geçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:42
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        Ahlat'ta "Geçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı" sergisi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle "Geçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

        Kaymakamlık tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sergide, merkez müdür yardımcısı Güven Ayber'in ahşap yakma sanatıyla yaptığı resimler ile Ahlat'ta eski Cumhuriyet Bayramlarını konu alan siyah-beyaz fotoğrafları yer aldı.

        Cumhuriyet'in 100. yılında Ahlat'ın geçmişten bu yana nasıl bir değişim geçirdiğini gösteren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaymakam Batuhan Bingöl, "Emeği geçen hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sergi, gençlerin sanatla daha fazla haşır neşir olacağı bir sürecin başlangıcına vesile olur." diye konuştu.

        Bingöl ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek fotoğraf ve resimleri inceledi.

        Sergiye Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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