Bitlis'te yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişinin öldürüldüğü belirlendi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 25 Ekim'de hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişinin öldürülerek cesedinin yakıldığı tespit edildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güroymak ilçesinde dünyaya gelen ve Alman vatandaşlığı olan 42 yaşındaki N.G, 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldı.

Uzun bir süre N.G'den haber alamayan yakınları, 25 Ekim'de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine, soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G'nin dini nikahlı eşinin ailesinin Güroymak ve Tatvan'daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama yaptı.

Aramalarda bir bulguya rastlamayan ekipler, N.G'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine dini nikahlı eşini, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşini gözaltına aldı.

Yapılan sorguda, N.G'nin kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin de 5 parçaya bölünerek yakılıp Nemrut Dağı eteğine atıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G'ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.