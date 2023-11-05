Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:BitlisAdilcevaz

Hakemler: Burhan İlhan, Furkan Salduz

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Enafibo, Hamdi Erkan)

Develi Belediyespor: Romero,Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Calvo (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı)

Setler: 16-25, 25-17, 25-22, 25-16

Süre: 105 dakika (22, 26, 29, 28)

BİTLİS

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