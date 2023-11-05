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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:25
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BitlisAdilcevaz

        Hakemler: Burhan İlhan, Furkan Salduz

        TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Enafibo, Hamdi Erkan)

        Develi Belediyespor: Romero,Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Calvo (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı)

        Setler: 16-25, 25-17, 25-22, 25-16

        Süre: 105 dakika (22, 26, 29, 28)

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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