Büyük Önder Atatürk, Hizan'a anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te siren çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, sinevizyon gösterisi sunuldu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programa, Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, protokol üyeleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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