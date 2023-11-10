Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ahlat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçede belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde, 31,9 gram sentetik uyuşturucu, 37,78 gram esrar, uyuşturucu hap, 14,08 gram kokain, 3 tabanca, 3 şarjör, 36 fişek, 2 bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.

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