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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:43 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:48
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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ahlat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçede belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde, 31,9 gram sentetik uyuşturucu, 37,78 gram esrar, uyuşturucu hap, 14,08 gram kokain, 3 tabanca, 3 şarjör, 36 fişek, 2 bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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