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        Ahlat'ta 350 çam fidan dikim yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 350 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:19
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        Ahlat'ta 350 çam fidan dikim yapıldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 350 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaymakamlık öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" etkinliği düzenlendi.

        Ahlat-Malazgirt yolunda belirlenen alanda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, güzel bir etkinlik için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından 350 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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