Ahlat'ta 350 çam fidan dikim yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 350 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Kaymakamlık öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" etkinliği düzenlendi.

Ahlat-Malazgirt yolunda belirlenen alanda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, güzel bir etkinlik için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından 350 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.