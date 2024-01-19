Hizan'da öğrenciler karne alarak yarı yıl tatiline girdi
Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
İlçe Kaymakam Nurhalil Özçelik, Başkent Üniversitesi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Sınıfları gezen Özçelik, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Ülkenin yöneticileri olacak çocukların en iyi eğitimi alması gerektiğini vurgulayan Özçelik, "Çocuklarımızı vatana, millete hayırlı bir insan, bilinçli ve değerli bir vatandaş olarak yetiştirme gayreti içinde olmalıyız. Karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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