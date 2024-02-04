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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:43
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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hizan ve Tatvan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 1 Şubat'ta özel harekat timlerinin de desteğiyle 10 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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