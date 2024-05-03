Güroymak'ta öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.
Köylerde eğitim gören öğrenciler, Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi'ne getirildi.
Öğrenciler, bir bölümü sinema salonuna dönüştürülen merkezde film izledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, öğrencileri sinemayla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.
Budak, "İlçemizde 13 bin öğrencimiz var fakat bir sinema salonumuz yok. Bu ihtiyacımızın giderilmesi için belediyemize talepte bulunduk. İsteğimiz üzerine, Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi'mizin konferans salonu sinemaya dönüştürüldü. Şu ana kadar köylerden başlamak üzere 200'ün üzerinde öğrencimizi sinemaya aldık." dedi.
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