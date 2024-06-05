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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, mezuniyet törenine katıldı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Adilcevaz Kavuştuk Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:10 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:10
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, mezuniyet törenine katıldı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Adilcevaz Kavuştuk Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Adilcevaz ilçesine giden Vali Karaömeroğlu, Kavuştuk Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen mezuniyet programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Törende konuşan Karaömeroğlu, mezuniyet gününde öğrenciler ve velilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, öğrencilere hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

        Mezuniyet belgelerini alan öğrencilerin kep atmasıyla son bulan törene, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Törenin ardından Vali Karaömeroğlu, beraberindeki kurum amirleriyle Göldüzü Köyü İlkokulu'nu da ziyaret etti.

        Okulun bahçesinde oyun oynayan çocukların yanına giden Karaömeroğlu, öğrencilerle ip atladı, futbol oynadı.

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