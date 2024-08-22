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        Bitlis'te 580 polis adayı mezun olmanın sevincini yaşadı

        Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 580 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 21:11 Güncelleme: 22.08.2024 - 21:11
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        Bitlis'te 580 polis adayı mezun olmanın sevincini yaşadı
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        Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 580 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesindeki stadyumda düzenlenen 30. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, dönem birincisi Turgay Yazıcı mezun polisler adına konuştu, yaş kütüğüne plaka çaktı.

        Bitlis POMEM Müdürü Fikri Yıldırım, törendeki konuşmasında, misyonlarının emniyet teşkilatına, güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip yüksek verimlilik seviyesinde çalışan memurlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Öğrenci kabulüne 24 Ekim 2009'da başlayan okulda bugüne kadar 5 bin 283 mezun vermenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Eğitimleri 10 aydır devam eden ve bugün mezun edeceğimiz 30. dönem 580 öğrencimizle mezun sayımız 5 bin 863 olacaktır. 23 Ekim 2023'te başlayan ve 10 aylık zorlu eğitim sonunda aynı üniformayı giyen, aynı karavanadan yemek yiyen evlatlarımıza birlik ve beraberliği öğrettik. Fiziki mukavemet ve hız kazandırdık. Psikolojik olarak her türlü şarta hazırlayarak onları geceye gündüze, sıcağa soğuğa, yağmura, fırtınaya dayanıklı hale getirdik. Bunu yaparken sabırlı ve hoşgörülü olmalarını sağladık. Hiyerarşiyi, disiplini ve düzenli olmayı, devletin yapısını, işleyişini, polis meslek mevzuatını, yakın savunma tekniklerini, hukukun üstünlüğüne inanmayı ve her koşulda insan haklarına saygılı olmayı öğrettik. En önemlisi de polis olmanın gereği her türlü silahı kullanabilecek kabiliyet ve öz güvene sahip olmalarını sağladık."

        Vatan sevgisini şiar edinen ve bu bilinçle hareket edecek öğrencilerin Zafer Koyuncu, Meriç Alemdar, Fethi Sekin ve Ömer Halisdemir gibi gerektiğinde bu vatan uğruna canını feda etmeye hazır olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kanunların uygulayıcısı, anayasal düzenin teminatı, insan haklarının koruyucusu genç meslektaşlarım, mezuniyetiniz sizlere, ailelerinize, teşkilatımıza ve daha da önemlisi ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

        Bitlis Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu'nun dereceye giren polis adaylarına diploma ve çeşitli hediyeler verdiği törende, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de dua etti.

        Daha sonra yemin eden 580 polis adayı, kep atarak mezuniyet sevincini aileleriyle paylaştı.

        Duygusal anların yaşandığı törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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