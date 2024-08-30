Adilcevaz'da plaj futbolu heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesince düzenlenen Plaj Futbol Ligi başladı.

İlçenin Van Gölü kıyısında düzenlenen ilk müsabaka, Adilcevaz Belediyespor ile Hizan Gençlerbirliğispor arasında oynandı.

Karşılaşmayı izleyen Kaymakam Nurhalil Özçelik, yaptığı açıklamada, ilçede spor alanında güzel bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Özçelik, "Bugün benim için anlamlı bir gün. Çünkü daha önce görev yaptığım Hizan ilçesinin takımı ile şuan görevde bulunduğum Adilcevaz ilçesinin takımları karşılaşacak. Bu tarz mücadelelerin kaybedeni olmaz. Önemli olan kardeşliğin, dostluğun ve sporun kazanması." dedi.