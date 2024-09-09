Bitlis'te "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı

Bitlis'te, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan belgeselin gösterimi, Bitlis Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından katılımcılarla söyleşi yapan filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, halkın yaşadığı acıları dili döndüğünce ve eli kalem tuttuğu sürece paylaşmaya devam edeceğini söyledi.

Bu hikayelerin bir halkın sosyolojisini yansıttığını belirten Miroğlu, "Bu hikayeleri en iyi şekilde anlatacağı ve ifade edeceği için 'Sesler ve Yüzler' adını verdim. Bu seslerdeki tedirginliği huzursuzluğu, arayışı ve travmayı hissedebiliyoruz. Bitlis'le birlikte 8 ilde bu programları düzenledik. Muş ve Bingöl'de de gösterim yapacağız." dedi.

Filmde dağdan inen iki gencin yaşanan tuzağı çok iyi şekilde ifade ettiğini belirten Miroğlu, şöyle devam etti:

"Tuzak, önce aileye yabancılaşmayla başlıyor. Bir eğitim sistemi kurulmuş ve bu eğitim sisteminde bütün gözler HDP'nin üzerindeydi. Çünkü HDP dağa gidişin bir ara istasyonu gibi kullanılıyordu. Bu yeni bir şey değildi ve hepimiz bunu biliyorduk. Hacire ana, kaçırılıp HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na götürülen ve aileye, devletin kurumlarına, okula yabancılaşma eğitiminden sonra dağa götürülecek oğlunu kurtarmak için bu eylemi başlattı. O zaman yapayalnız bir anneydi. Bu eyleme başlarken HDP ve PKK çevreleri AK Parti'nin planlı ve programlı şekilde anneler üzerinden siyasi bir atılımını gerçekleştirmeye çalıştığını iddia etti. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Devlet vatandaşlarına sahip çıkar. Çocuklarımızın korunması ve daha fazla çocuğumuzun bu felaketin içine sürüklenmemesi için bu bölgede binlerce şehit verdik. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum."