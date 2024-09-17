Bitlis'te 103 haneye doğalgaz, ücretsiz bağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bitlis Belediyesince yürütülen proje kapsamında dar gelirli 103 ailenin konutuna doğalgaz, ücretsiz bağlanacak.

Halk Eğitim Merkezinde noter huzurunda yapılan kura çekimiyle aileler belirlendi.

Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Şirin Kurtulgu, birinci ve ikinci etabı tamamlanan proje kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kurtulgu, "Bu proje, başkanımızın yoğun girişimleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından halkımız için aldığımız bir destektir. Bunun üçüncü ve dördüncü etaplarını da yapacağız. Bakanlığımızdan destek aldığımız sürece bunu halkımıza yansıtacağız. Kurada hak kazanan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İsmi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesinler." dedi.