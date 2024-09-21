Ahlat'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı.
İlçe genelinde etkili olan sağanak, Uludere, Taşharman ve Kuşhane köy yollarında heyelana yol açtı.
Taş ve toprak birikintileri nedeniyle ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi.
Köylüler, yolu açan ekiplere teşekkür etti.
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