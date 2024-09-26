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        Bitlis'te dalgıçlar, mikrobiyalitlere dolanan 300 metre hayalet ağı temizledi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'ne dalış yapan dalgıçlar, mikrobiyalitlere (mercan) dolanan yaklaşık 300 metre hayalet ağı temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:10
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        Bitlis'te dalgıçlar, mikrobiyalitlere dolanan 300 metre hayalet ağı temizledi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'ne dalış yapan dalgıçlar, mikrobiyalitlere (mercan) dolanan yaklaşık 300 metre hayalet ağı temizledi.

        Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, dernek üyeleriyle Van Gölü'nde mikrobiyalitlerin bulunduğu alana dalış yaptı.

        Dalışta 21 metre derinlikte mikrobiyalitlere dolanan 600 metre civarında hayalet ağ tespit eden Birol ve dernek üyeleri, 45 dakika süren çalışmayla ağın yaklaşık 300 metrelik kısmını temizleyip su yüzüne çıkardı.

        Birol, gazetecilere, Adilcevaz'da mikrobiyalitlerin bulunduğu alana yaptıkları sportif dalış sırasında büyük bir hayalet ağa denk geldiklerini söyledi.

        Yaklaşık 600 metre olduğunu tahmin ettikleri hayalet ağın sadece yarısını alabildiklerini anlatan Birol, şöyle konuştu:

        "Ağı temizlemek çok büyük çaba gerektiriyor. Kalan kısmını da bir süre sonra çıkaracağız. Bu ağın mikrobiyalitlere ciddi anlamda zarar verdiğini yaptığımız çekimlerde gördük. Ülkemizde hayalet ağların ekosisteme ve canlılara ne kadar zarar verdiğini biliyoruz, bunu Van Gölü'nde de gördük. Ağın takılan ölü balıklar ve yılan vardı."

        Balıkçılardan mikrobiyalitlerin bulunduğu alanlara ağ atmamaları isteyen Birol, "Ağlar mikrobiyalitlere takıldığında çıkmıyor ve geri toplanması çok zor oluyor. Balıkçılar ağlarına ve bütçelerine de zarar veriyorlar. Mikrobiyalitlere takılan ağları geri toplama şansları yok. Geçen hafta yaptığımız sportif dalışta denk geldiğimiz ağın yaklaşık 300 metresini çıkardık." dedi.

        Birol, dalış yaparken sadece ağı değil gölün derinliklerinde çöpleri ve lastik parçalarını da temizlediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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