Gölbaşı Belde Belediyesi araç filosuna iş makinesi ekledi
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, altyapı çalışmalarında kullanmak üzere iş makinesi aldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, altyapı çalışmalarında kullanmak üzere iş makinesi aldı.
Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, altyapı çalışmaları ve diğer hizmetlerde kullanmak üzere bir loder aldıklarını söyledi.
Hızlı ve kaliteli hizmet üretmek istediklerini belirten Kardaş, "Daha iyi hizmet sunmak adına araç konusundaki açığımızı hızlı şekilde gideriyoruz. Kanalizasyon ve su arızalarını gidermek için böyle bir araca ihtiyaç duyuluyordu. Bizler de bu konudaki eksikliğimizi gidererek, araçlarımıza bir yenisini daha ekledik." dedi.
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