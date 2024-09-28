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        Gölbaşı Belde Belediyesi araç filosuna iş makinesi ekledi

        Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, altyapı çalışmalarında kullanmak üzere iş makinesi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:03
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        Gölbaşı Belde Belediyesi araç filosuna iş makinesi ekledi
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        Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, altyapı çalışmalarında kullanmak üzere iş makinesi aldı.

        Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, altyapı çalışmaları ve diğer hizmetlerde kullanmak üzere bir loder aldıklarını söyledi.

        Hızlı ve kaliteli hizmet üretmek istediklerini belirten Kardaş, "Daha iyi hizmet sunmak adına araç konusundaki açığımızı hızlı şekilde gideriyoruz. Kanalizasyon ve su arızalarını gidermek için böyle bir araca ihtiyaç duyuluyordu. Bizler de bu konudaki eksikliğimizi gidererek, araçlarımıza bir yenisini daha ekledik." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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