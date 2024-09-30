AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bitlis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akbaşoğlu, Bitlis'te açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemesi üzerine İstanbul'da ameliyat edilen ve kente dönen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit'i ziyaret etti.

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği ameliyattan sonra memleketine dönen Koçyiğit'e evinde ziyarette bulunan Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi olan bisikleti teslim etti.