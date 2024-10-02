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        Bitlis'te yükümlüler okulu boyayıp tadilatını yaptı

        Bitlis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki yükümlüler, 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nu boyadı, küçük onarımlarını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:00
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        Bitlis'te yükümlüler okulu boyayıp tadilatını yaptı
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        Bitlis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki yükümlüler, 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nu boyadı, küçük onarımlarını yaptı.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında, yükümlüler ve personeller tarafından 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nda çalışma yapıldı.

        Okulun boyasını ve küçük onarımlarını yapan yükümlüler ve personeller, öğrencilere daha ferah ortamda ders yapma imkanı sağladı.

        Okulda düzenlenen programa katılan Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, "Projeler ile yükümlülerin denetim süreci içinde sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı desteklenerek başarı duygusu, değer verilme ve takdir edilmenin verdiği motivasyon ile yaşamlarına, düşünce ve bakış açılarına katkıda bulunulmasını hedefliyoruz. Emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Programa Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, cumhuriyet savcıları Çağatay Akça, Abdullah İzi, Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Gültekin, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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