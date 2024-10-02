Bitlis'te yükümlüler okulu boyayıp tadilatını yaptı

Bitlis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki yükümlüler, 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nu boyadı, küçük onarımlarını yaptı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında, yükümlüler ve personeller tarafından 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nda çalışma yapıldı.

Okulun boyasını ve küçük onarımlarını yapan yükümlüler ve personeller, öğrencilere daha ferah ortamda ders yapma imkanı sağladı.