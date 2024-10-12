Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te termal suyun oluşturduğu gölete giren baba ve oğlu boğuldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde termal suyun oluşturduğu gölete giren baba ve oğlu boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te termal suyun oluşturduğu gölete giren baba ve oğlu boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde termal suyun oluşturduğu gölete giren baba ve oğlu boğuldu.

        Muş'a bağlı Kırköy beldesinde yaşayan 42 yaşındaki Cuma Bayri ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri, yakınlarıyla Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcasına gitti.

        Kaplıcada çıkan termal suyun oluşturduğu gölete giren baba ile oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yakınlarının kendi imkanlarıyla sudan çıkardığı Cuma Bayri, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        AFAD dalgıç ekipleri de 45 dakika süren çalışma sonucu suda kaybolan İsmail Bayri'nin cansız bedenine ulaştı.

        Baba ile oğlunun cenazeleri otopsi için Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol

        Benzer Haberler

        Baba ile oğlu girdikleri kaplıca sularında boğuldu
        Baba ile oğlu girdikleri kaplıca sularında boğuldu
        Bitlis'te 'sosyal medya' operasyonu; 5 gözaltı
        Bitlis'te 'sosyal medya' operasyonu; 5 gözaltı
        Bitlis'te sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan 5 kişi yaka...
        Bitlis'te sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan 5 kişi yaka...
        Bitlis'te İngilizce ve Çince eğitimin verildiği Özel Eren Fen ve Teknoloji...
        Bitlis'te İngilizce ve Çince eğitimin verildiği Özel Eren Fen ve Teknoloji...
        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Bitlis ve Burdur'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuk...
        Bitlis ve Burdur'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuk...