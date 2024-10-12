Bitlis'te termal suyun oluşturduğu gölete giren baba ve oğlu boğuldu

Baba ile oğlunun cenazeleri otopsi için Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınlarının kendi imkanlarıyla sudan çıkardığı Cuma Bayri, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaplıcada çıkan termal suyun oluşturduğu gölete giren baba ile oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

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