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        Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:52 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:59
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        Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

        Nemrut Dağı, sahip olduğu su kaynakları, verimli otlak ve meralarının yanı sıra temiz ve serin havasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaşa ev sahipliği yapıyor.

        Günde iki kez tozlu yoldan bölgede bulunan Kalp Gölü'ne getirilen hayvanların, burada hem süt sağımı yapılıyor hem de su ihtiyaçları karşılanıyor.

        Sürülerin vadiden geçerken çıkardıkları toz bulutunun, gün batımının kızıllığıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

        Gölde su için binlerce koyun, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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