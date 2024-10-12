Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Nemrut Dağı, sahip olduğu su kaynakları, verimli otlak ve meralarının yanı sıra temiz ve serin havasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaşa ev sahipliği yapıyor.

Günde iki kez tozlu yoldan bölgede bulunan Kalp Gölü'ne getirilen hayvanların, burada hem süt sağımı yapılıyor hem de su ihtiyaçları karşılanıyor.