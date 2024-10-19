Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bitlis'te AK Parti Ahlat İlçe Kongresi'nde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki süreçte sergileyeceğimiz birlik ve beraberlikle, kardeşlik ve vatanseverlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olursanız şu ana kadar yaptıklarımızı ilerleyen dönemlerde de yaparız." dedi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Tekin, Ahlat'ı çok sevdiğini söyledi.

Bugün kamuoyunda tartışılan, üzerinde fırtınalar kopartılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne bakıldığında, Ahlat'ı Anadolu'nun, Türk devlet geleneğinin sigortası olarak gören ifadelerin yeni müfredatta görülebileceğini belirten Tekin, ilçedeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yıl içinde sürekli kullandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin her tarafından seçilmiş öğrencilerin ilçeye gelerek hem Ahlat'ı gördüğünü hem de devlet, toplum, millet geleneğine ilişkin kendilerine derslerin anlatıldığını dile getiren Tekin, "Bugün başka bir şey var. Bakanlığımızda üst düzet bürokratların tamamı burada. Yarın da buradayız. Bakanlıkta yaptığımız toplantımızı, programımızı burada yapacağız." ifadelerini kullandı. Filistin davasına gönül veren, bu dava uğrunda şahadete ulaşmış bütün şehitleri rahmetle anan Tekin, AK Parti Genel Merkezince kongrenin mottosunun "umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" olarak belirlediğini anımsattı.

Bir şeyleri çok hızlı unuttuklarını, içinde yaşadıkları konfor alanının hep böyleymiş gibi algıladıklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti: "AK Parti'den önce nasıl bir Türkiye'de yaşıyorduk. Hafızalarımızı tazeleyelim. AK Parti sonrası Türkiye'de siyasetten inanılmaz bir istikrar dönemi egemen oldu. 1971 ile 1980 arasında 10 yıllık periyotta 11 hükümet değişti. 1990 ile 2001 arasında da 11 hükümet değişti. Akşam yatıyorsunuz kabine var, bir milletvekili örnekleri var, başka bir siyasi partiye transfer oluyor. Ertesi gün hükümet düşüyor. Hükümeti düşürmek için partisinden istifa eden milletvekillerini biliyorsunuz. 1990'lı yıllarda bu istikrarsızlık sebebiyle gecelik repo faizleri yüzde 7500'lere çıktığı bir Türkiye yaşadık. Neden oluyordu? Hükümet istikrarsızlığı. Hükümette istikrarsızlık varsa, insanların hayat kaliteleri olumsuz etkileniyordu."

AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı en önemli hususlardan birinin istikrar olduğunu vurgulayan Tekin, "1990 ile 2001 yılları arasında Türkiye'de işlenen siyasi cinayetler, terör olayları. Her gün sabah bir sansasyonel terör hadisesiyle uyanıyorduk. Bazen bir gazeteci, bazen siyasetçi, eski bakan şehit ediliyordu, öldürülüyordu. Bazen de bir asker ya da toplumun kılcal damarlarına sirayet edecek toplumsal bir hareketlilik. O günlerde bunları yaşadık. Toplumsal yapı açısından da böyle. Sağlıkta yaşadıklarımız da böyle. O yıllarda hastanelerde saatlerce kuyruk beklerdik. Doktorda beklediğiniz kadar eczanenin önünde beklerdik. Şimdi ülkenin her tarafında sağlık hizmetleri anlamında o yıllarla kıyas kabul etmeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Nasıl bir Türkiye'de yaşıyormuşuz" Ekonomi ve siyaset açısından siyasetçilerin hayatının komedi filmlerine konu olduğu dönemleri yaşadıklarını bildiren Bakan Tekin, böyle dönemlerden geçerek bugünlere ulaştıklarını vurguladı. 2001'de dönemin Başbakan'ının koordine ettiği "Cumhuriyet'in 100. yılına mektuplar" diye bir projenin olduğunu anımsatan Tekin, şunları kaydetti: "Proje şu, bugün mektup yazın 2023 yılında Cumhuriyet'imizin 100. yılında sizin yazdığınız mektupları ilgili bakanlara verelim bakalım nasıl bir Türkiye varmış. Yazılan bu mektuplar PTT tarafından toplanmış. Ben de 2023'te Milli Eğitim Bakanı olduğum için eğitimle ilgili mektuplar bana geldi. İnsanın ağlayası geliyor. Nasıl bir Türkiye'de yaşıyormuşuz. Bir öğretmenimiz yazmış, 'Allah'ım bir gün çocuklarımızın okulun içinde ellerini yüzlerini yıkayacakları suyun olduğu bir okulda çalışabilecek miyim?', 'Çocuklarımızın tuvalet ihtiyaçlarını okulun içinde giderebilecekleri bir okulumuz olacak mı? diyor. Bir öğretmenimiz de 'Cumhuriyet'in 100. yılında başım kapalı olduğu için üniversite ya da eğitim öğretim hayatım elimden alınmaz inşallah.' diyor. Bu konuştuğumuz şeylerin hiçbiri şu an aklımıza gelmiyor. Birleşmiş Milletler raporunda, "Şu an dünyada neredeyse bütün sınıflarında akıllı tahta olan tek ülke Türkiye'dir.' deniliyor."

- "Bu yolculukta herkese görev düşüyor" Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği sayesinde bu gelişmelerin yaşandığını dile getiren Tekin, Türkiye'deki gelişmelerin, dünyaya örnek gösterilecek atılımların odağında vatandaşların olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine bir ufuk çizdiğini ve gelecek yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak belirlediğini söyleyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Türkiye'de bilimsel araştırmalara göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 60-70'i hayatının bir döneminde AK Parti'ye oy verdi. Bu kongrelerde, seçimlerde sergilediğimiz birlik ve beraberliği devam ettirirsek, toplumun en azından hayatında bir kere AK Parti'ye oy vermiş oy kitlesine ulaşabiliriz. Önümüzdeki süreçte sergileyeceğimiz birlik ve beraberlikle, kardeşlik ve vatanseverlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olursanız şu ana kadar yaptıklarımızı ilerleyen dönemlerde de yaparız. Bu yolculukta herkese görev düşüyor. En rahat çalıştığımız dönem şu anki dönem. Elimizde kendimizi anlatabileceğimiz, neler yaptığımızın göstergesi olan ya da neler yapabileceğimiz gösterecek çok büyük bir icraat alanımız var. Biz bu ülkeye hizmet etmek için askerlik şuuruyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Size ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmak için çaba gösteriyoruz."