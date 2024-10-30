Bitlis'te eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 25 Ekim'de Tatvan'da gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığında olan DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.