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        Bitlis'te eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:03
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        Bitlis'te eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, 25 Ekim'de Tatvan'da gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığında olan DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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