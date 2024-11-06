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        Bitlis'te 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

        Bitlis'te eylül ve ekim aylarında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:23 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:27
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        Bitlis'te 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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        Bitlis'te eylül ve ekim aylarında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, eylül ve ekim aylarında düzenlenen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılarından 4'ü tutuklandı, 20'si şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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