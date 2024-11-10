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        Bitlis Valisi Karakaya köylerde yapılan yol çalışmalarını inceledi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması yapılan köylerde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:14 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:18
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        Bitlis Valisi Karakaya köylerde yapılan yol çalışmalarını inceledi
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması yapılan köylerde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

        Merkeze bağlı Delikli Taş ve Çeltikli köylerine giden Karakaya, sıcak asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarının yapıldığı yolları inceledi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi alan Karakaya, İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmete Götürme Birliği ile vatandaşların köylere daha kolay ve konforlu ulaşımı için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Bu güne kadar çok güzel hizmetlerin yapıldığını, bundan sonra aynı hizmetleri sürdüreceklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Mümkün olduğunca kalıcı hizmet olması açısından sıcak asfaltı ve beton parkeyi önceliyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ulaşımı önceliklerimiz arasında. 2025 yılı sezon hazırlıklarına şimdiden başladık. Mevsim şartları el verdiği sürece hızlı bir giriş yapacağız. Vatandaşımız devletine, hükümetine güveniyor ve daha kaliteli hizmet istiyor. Biz de elimizden geldiğince öncelik sırasına göre bu hizmetleri yerine getireceğiz. Vatandaşımızın hizmetlerin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede yoğun bir çalışma içinde olacağız"

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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